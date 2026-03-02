Richiamo di Bastoncini di Grana Padano dai supermercati Esselunga per possibile presenza di corpi estranei

Esselunga ha avviato un richiamo di bastoncini di Grana Padano distribuiti nei propri supermercati a causa della possibile presenza di corpi estranei. La misura riguarda tutti i lotti del prodotto, dopo che sono stati rilevati potenziali rischi per la sicurezza alimentare. La catena invita i clienti a non consumare i bastoncini e a restituirli nei punti vendita.

Richiamo per Grana Padano DOP. È stato richiamato in via precauzionale due lotti di "formaggio" della Maestri Formaggiai da 200 grammi per possibile presenza di corpi estranei. Chi lo ha acquistato non deve consumarlo e può restituirlo al punto vendita. Il richiamo riguarda esclusivamente i lotti indicati nell'avviso, ovvero quelli con data di scadenza 13042026 e 26042026. Oggetto del richiamo da supermercati e negozi sono i Bastoncini di Grana Padano DOP venduti a marchio Maestri Formaggiai in vaschette preconfezionate. Formaggio Grana Padano DOP richiamato dalla vendita. Lo segnala il Ministero della Salute per rischio fisico. Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 28 febbraio 2026 un avviso di richiamo precauzionale relativo ai Bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai.