Ricavi Inter arrivano notizie positive anche con l’eliminazione dalla Champions League | ecco il perché

Inter News 24 Ricavi Inter, arrivano buone notizie nonostante la prematura eliminazione dalla Champions League: ecco spiegato il motivo. L'eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt ha scatenato un immediato "terrorismo mediatico" riguardo alla necessità di sacrificare i pezzi pregiati della rosa nella prossima sessione estiva. Tuttavia, un'analisi approfondita dei numeri smentisce questa narrazione. Nonostante un calo dei ricavi stimato in circa 100 milioni di euro — passaggio dai 567 milioni del giugno 2025 ai circa 465470 milioni attuali — la tenuta finanziaria del club rimane solida. Questo decremento era ampiamente previsto, considerando l'eccezionalità della passata stagione caratterizzata dalla finale di Champions e dalla partecipazione al Mondiale per Club.