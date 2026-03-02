La revisione della caldaia è un obbligo previsto dalla normativa sugli impianti termici e deve essere effettuata regolarmente. Se durante un incidente domestico si verifica un danno causato dalla caldaia, si indaga su chi sia responsabile per i costi e le riparazioni. La questione riguarda principalmente chi ha eseguito la manutenzione e se questa è stata svolta secondo le norme.

La revisione della caldaia è obbligatoria e rientra negli adempimenti di manutenzione previsti dalla normativa sugli impianti termici. Non si tratta di un adempimento formale, se non viene effettuata e si verifica un incidente, incendio, esplosione o intossicazione da monossido, la mancanza della revisione può incidere sulla responsabilità civile e sulla copertura assicurativa. Il risarcimento può essere anche molto elevato. Ma non paga in automatico chi vive nell’immobile: conta chi aveva l’obbligo di manutenzione e chi era il custode dell’impianto. Revisione caldaia obbligatoria: ogni quanto va fatta e cosa si rischia se non si fa?. La revisione della caldaia è obbligatoria in base al DPR 742013, che disciplina l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici negli edifici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Revisione della caldaia: chi paga se c’è un incidente in casa?

Monossido a Porcari: casa sotto sequestro, perizia sulla caldaia e lutto cittadino, chi sono le vittimeCosa è successo a Porcari: la tragedia in via Galgani Una tragedia silenziosa, senza fiamme né esplosioni, ma letale come poche.

Leggi anche: Da chi deve riallineare i pensieri a chi è pronto a una revisione emotiva. L’oroscopo della settimana

Altri aggiornamenti su Revisione della.

Discussioni sull' argomento Non abbiamo mai chiuso le fontane in paese; Non solo Bonus Bollette 2026: le novità del Decreto per alleggerire le spese energetiche; Convocato il Consiglio comunale di Troina: seduta ordinaria giovedì 26 febbraio alle 19:30; Messina, tra gli ultimi atti di Giunta Basile pronto a ridiscutere le tariffe d’uso dello stadio di San.

Bonus caldaia 2025-2026: come funziona, a chi spetta e scadenzeIl bonus caldaia 2025-2026 è una delle agevolazioni fiscali più discusse degli ultimi mesi, anche a seguito dei cambiamenti introdotti dalla nuova Direttiva europea Case Green e delle precisazioni ... dilei.it

Rimini, frontalieri Italia-San Marino: il Patto per il Nord chiede una revisione della fiscalità - facebook.com facebook

Accelerazione su dividendi e possibile revisione della remunerazione; Italia mercato chiave: “Vogliamo investire di più”; rinnovo delle #frequenze non oneroso, ma legato a investimenti. Intervista all'ad #Cellnex, Marco Patuano. Sul @sole24ore in #edicola #T x.com