FÌDOKA, società benefit attiva da oltre vent’anni nel settore della connettività, sta implementando una rete di 50mila sensori destinati ai servizi digitali. L’obiettivo è migliorare l’accesso a internet nei territori, riducendo il digital divide e sostenendo lo sviluppo locale. L’azienda si concentra sulla diffusione di reti digitali per potenziare le infrastrutture e favorire la connessione nelle aree più svantaggiate.

FÌDOKA è una società benefit che da oltre vent’anni lavora nella connettività con una missione chiara: portare internet dove serve davvero, contribuendo a ridurre il digital divide e a rafforzare la competitività dei territori. Il cuore del suo lavoro sono le Marche e l’Umbria, due regioni ricche di valore, competenze e potenziale, che chiedono infrastrutture pensate proprio per quel territorio, con un tessuto imprenditoriale e di comunità specifico. Con oltre 350 stazioni base, più di 10 mila connessioni attive tra privati e imprese e una copertura del 96%, Fìdoka è oggi un riferimento concreto per l’accesso alla rete e per lo sviluppo digitale locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Reti digitali per lo sviluppo: 50mila sensori per i servizi

Sensori, algoritmi, gemelli digitali. L’Olimpiade invisibileQuando penseremo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vedremo discese mozzafiato, pattini che incidono il ghiaccio, inni nazionali.

Aggiornamento sblocco facciale android google potrebbe sostituire i sensori di impronte digitaliQuesto testo analizza l’avanzamento di Project Toscana di Google, l’iniziativa mirata a migliorare lo sblocco facciale su Android e ChromeOS, e lo...

Approfondimenti e contenuti su Reti digitali.

Temi più discussi: Einstein Telescope, la Regione rafforza l’interconnessione con la rete GARR: due milioni per le infrastrutture digitali strategiche. L’assessora Motzo: Investimento per lo sviluppo e la competitività dell’isola; Reti digitali per lo sviluppo: 50mila sensori per i servizi; La rete di cavi sottomarini che sta trasformando Genova in uno dei porti digitali del Mediterraneo; Data center: sì a provvedimento rafforza sovranità digitale.

Commissione Ue: proposta legge su connettività e reti digitali. Virkkunen: Innovazione inizia con un’Europa veramente connessaLa Commissione europea ha proposto la legge sulle reti digitali (Dna) per modernizzare, semplificare e armonizzare le norme dell’Ue sulle reti di connettività. Le norme attuali, si legge in un ... agensir.it

La rete di cavi sottomarini che sta trasformando Genova in uno dei porti digitali del MediterraneoDa Genova alla Sicilia, si intensifica la posa dei cavi sottomarini per connettere il nostro continente all'Africa e al Medio Oriente, passando per la digitalizzazione dei Balcani. Con l'Italia come h ... wired.it

Il nuovo quartier generale della cybersicurezza capitolina lavorerà per proteggere reti, sistemi e dati personali. E i servizi digitali che ogni giorno milioni di cittadini utilizzano. Alessandro Bellardini - facebook.com facebook

Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali di Banca Mediolanum, nell’intervista a @fondiesicav riassume le direttrici su cui lavoriamo per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni Leggi l’intervista bmed.it/nextgenfond x.com