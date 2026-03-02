Resident Evil Requiem ha la media recensioni degli utenti più alta di sempre per un gioco su Metacritic

A pochi giorni dal lancio, Resident Evil Requiem ha raggiunto un record su Metacritic, risultando il gioco con la media recensioni utenti più alta di sempre. La notizia sta facendo parlare gli appassionati e gli addetti ai lavori, che seguono con attenzione l’andamento delle valutazioni online. Il titolo, quindi, si distingue per le opinioni positive espresse dalla community in questa fase iniziale.

A pochi giorni dal lancio, Resident Evil Requiem ha centrato un risultato sorprendente: è attualmente il gioco con la media recensioni utenti più alta di sempre su Metacritic. Il survival horror di Capcom guida la classifica con uno User Score di 9,5, un punteggio che lo pone non solo al vertice della serie, ma dell’intera piattaforma. Un primato che ha acceso il dibattito tra appassionati e osservatori del settore. Secondo i dati aggiornati, Requiem condivide virtualmente la prima posizione con Clair Obscur: Expedition 33: entrambi registrano 9,5, ma con uno scarto infinitesimale nei decimali che determina l’ordine in classifica. Subito dietro, con 9,3, si trovano opere considerate pietre miliari del medium, come Metal Gear Solid, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3: Snake Eater e The Witcher 3: Wild Hunt. 🔗 Leggi su Game-experience.it

