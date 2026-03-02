Reggiana-Südtirol martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si affrontano Reggiana e Südtirol in una sfida valida per il campionato. Da quando Lorenzo Rubinacci è diventato l’allenatore della Reggiana, la squadra ha vinto due partite e pareggiato altre due, senza subire sconfitte. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima dell’inizio del match.

Da quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più perso, con due vittorie e due pareggi nelle quattro gare del nuovo corso. Gli emiliani si sono così portati al di fuori della zona retrocessione anche c’è c’è ancora del lavoro da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

reggiana s252dtirol marted236 03 marzo 2026 ore 20 00 formazioni ufficiali quote pronostici
© Infobetting.com - Reggiana-Südtirol (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Reggiana-Südtirol (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiDa quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più...

Tutto quello che riguarda Reggiana S dtirol martedì 03 marzo 2026...

Reggiana–Südtirol 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana–Südtirol: forma recente, arbitro, pillole e confronto stagionale. sport.virgilio.it

reggiana südtirol martedì 03 dtirolSudtirol, i convocati di Castori per la ReggianaFabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati del Südtirol per la sfida contro la Reggiana, valida per la 28ª giornata di Serie. tuttob.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.