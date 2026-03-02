Reggiana-Südtirol martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si affrontano Reggiana e Südtirol in una sfida valida per il campionato. Da quando Lorenzo Rubinacci è diventato l’allenatore della Reggiana, la squadra ha vinto due partite e pareggiato altre due, senza subire sconfitte. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima dell’inizio del match.

Da quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più perso, con due vittorie e due pareggi nelle quattro gare del nuovo corso. Gli emiliani si sono così portati al di fuori della zona retrocessione anche c’è c’è ancora del lavoro da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Südtirol (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Reggiana-Südtirol (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiDa quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più... Tutto quello che riguarda Reggiana S dtirol martedì 03 marzo 2026... Reggiana–Südtirol 3 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Reggiana–Südtirol: forma recente, arbitro, pillole e confronto stagionale. sport.virgilio.it Sudtirol, i convocati di Castori per la ReggianaFabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati del Südtirol per la sfida contro la Reggiana, valida per la 28ª giornata di Serie. tuttob.com