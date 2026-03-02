Reggiana-Südtirol martedì 03 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 3 marzo 2026 alle 20:00 si gioca Reggiana-Südtirol. Da quando Lorenzo Rubinacci è stato annunciato come nuovo allenatore dei Granata, la squadra ha disputato quattro partite, ottenendo due vittorie e due pareggi. Questa serie di risultati si è interrotta prima dell’incontro contro il Südtirol, che rappresenta il prossimo impegno ufficiale della formazione emiliana.

Da quando Lorenzo Rubinacci, meno di un mese fa, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana (comunicato ufficiale), i Granata non hanno più perso, con due vittorie e due pareggi nelle quattro gare del nuovo corso. Gli emiliani si sono così portati al di fuori della zona retrocessione anche c'è c'è ancora del lavoro da.