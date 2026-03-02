Reggiana Stop al filotto di mister Costa | la Primavera cade in casa contro il Sudtirol
La partita tra Reggiana e Sudtirol si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. La squadra di casa ha schierato Fajt, Ferretti, Marcon, Visentin, Ezinwa, Mirri, Conté, Ledain, Cavaliere, Maisterra e Banse, mentre il Sudtirol ha conquistato il risultato con un gol. La gara si è giocata presso lo stadio della Reggiana, senza ulteriori interventi o eventi significativi.
REGGIANA 0 SUDTIROL 1 REGGIANA: Fajt, Ferretti (31’ st Sosna), Marcon, Visentin (21’ st Diletto), Ezinwa, Mirri, Conté, Ledain (39’ st Turchi), Cavaliere, Maisterra, Banse. A disp. Cacciamani, Silipo, Carpi, Alizoni, Ciobanu, Gilli, Miceli, Pirruccio, Condé. All. Costa. SUDTIROL: Ukelis, Ceschini, Iuliano, Martini (1’ st Lorubbio), Halili, Sabatini, Kostner, Rech, Platto (22’ st Parpaiola), Brik (40’ st Fois), Diallo (40’ st Ech Cheikh). A disp. Bonifacio, Colleoni, Ploner, Vaz R. De Lima, Borgognoni, Pajonk, Fois, Ammaje, Galante. All. Cherubin. Arbitro: Iorfida di Collegno. Rete: 44’ Halili. Note: ammoniti Contè, Cavaliere, Maisterra, mister Costa (R), Brik e Ukelis (S). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Baby Reggiana. La Primavera posticipa: domani ospita il Sudtirol a CasalgrandeImpegno domenicale per la Primavera della Reggiana, di scena nel posticipo della sesta giornata di ritorno.
Reggiana: terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Costa. Ieri punito l’AlbinoLeffe a domicilio. A segno Banse, Cavaliere e Diletto. La Primavera ora guarda addirittura ai play offALBINOLEFFE 0 REGGIANA 3 ALBINOLEFFE: Carrara, Forattini (29’ st Morstabilini), Maallah (13’ st Rinaldi), Brambilla (32’ st Facchetti), Botti,...
