Reggiana Stop al filotto di mister Costa | la Primavera cade in casa contro il Sudtirol

La partita tra Reggiana e Sudtirol si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. La squadra di casa ha schierato Fajt, Ferretti, Marcon, Visentin, Ezinwa, Mirri, Conté, Ledain, Cavaliere, Maisterra e Banse, mentre il Sudtirol ha conquistato il risultato con un gol. La gara si è giocata presso lo stadio della Reggiana, senza ulteriori interventi o eventi significativi.