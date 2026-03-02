Regge ancora l' anticiclone | qualche nuvola sulla Sicilia orientale ma niente piogge
L’anticiclone continua a dominare sull’Europa centro-meridionale, portando condizioni di tempo stabile anche sulla Sicilia. Sulla regione, si segnalano alcune nuvole sulla Sicilia orientale, ma non ci sono previsioni di pioggia. La presenza di questa massa d’aria stabile si mantiene anche per la nuova settimana, senza variazioni significative.
Anche la nuova settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-meridionale, garante di condizioni di tempo stabile sulla Sicilia. Il cielo, tuttavia, non risulterà sempre soleggiato a causa del passaggio di alcune nubi alte e stratificate che, di tanto in tanto.
Una settimana con l’anticiclone: bel tempo sulla Bergamasca, qualche nuvola innocuaUn tiepido sole riscalda la provincia orobica in questa ultima settimana di febbraio.
Qualche nuvola, ma bel tempo tra giovedì e venerdì. Nel weekend il vortice di San ValentinoLa Bergamasca è tagliata da un’aria ancora gelida, ma l’inverno si avvia verso la sua ultima fase.