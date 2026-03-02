Referendum si scalda il clima Oggi il presidente dei magistrati Sì o No | mercoledì due dibattiti

Oggi il presidente dei magistrati ha commentato il clima che si sta creando intorno al referendum, che si terrà il 22 e 23 marzo. Poco più di una settimana fa, il ministro della Giustizia ha partecipato a un evento a Forlì, dove ha illustrato i principali punti della riforma della giustizia collegata alla consultazione popolare. Mercoledì sono previsti due dibattiti pubblici sui temi del voto.

Poco più di una settimana fa il ministro della Giustizia Carlo Nordio era intervenuto nel salone comunale di Forlì per presentare i contenuti della riforma della giustizia che sarà oggetto del referendum del 22 e 23 marzo. Da allora, in città e nel comprensorio forlivese si sono moltiplicati gli appuntamenti pubblici promossi dai comitati per il Sì e per il No. Oggi alle 17.30, nello stesso salone comunale di piazza Saffi a Forlì, la sottosezione del comitato a difesa della Costituzione per il No organizza un incontro dal titolo 'La legge Nordio è vera riforma? I falsi miti e i problemi reali. Giusto dire no'. Interverranno Elena Valentini,...