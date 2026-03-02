Referendum Giustizia Di Pietro | Ecco perché dico sì L' avv Cannerozzi | Pericoloso modificare

Questa mattina a Foggia si è tenuto un incontro pubblico dedicato alla discussione sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo 2026. Durante l’evento, un esponente ha spiegato le ragioni per cui sostiene il voto favorevole, mentre un avvocato ha espresso preoccupazioni sulla modifica proposta, definendola pericolosa. Hanno partecipato cittadini interessati a capire le diverse posizioni.

Si è svolto questa mattina a Foggia un incontro pubblico per analizzare e confrontare le ragioni del Sì e del No in vista del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo 2026. L’obiettivo dichiarato è stato quello di favorire una scelta consapevole da parte degli elettori, attraverso il confronto diretto tra posizioni differenti. Sul fronte favorevole alla riforma, Antonio Di Pietro ha illustrato ai nostri microfoni i motivi per cui, a suo giudizio, una modifica costituzionale dell’ordinamento giudiziario sia necessaria. Di diverso avviso l’avvocato Fedele Cannerozzi, che ha spiegato le motivazioni del No. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

