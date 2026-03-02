A Roma, davanti alla Corte di Cassazione, si svolge una maratona oratoria di sette giorni promossa dai comitati per il Sì al referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo. L'iniziativa mira a sostenere la riforma e coinvolge attivisti e sostenitori che discutono pubblicamente le loro posizioni. L'evento rappresenta una delle principali manifestazioni di questa fase della campagna elettorale.

I comitati per il Sì al referendum del 22-23 marzo entrano nel vivo della campagna elettorale con un maratona oratoria di sette giorni davanti alla Corte di Cassazione. In Piazza Cavour a Roma si alterneranno personaggi del mondo della giustizia, della politica e non solo per passarsi il testimone al leggio e tentare di avvicinare la cittadinanza ai temi del referendum. “Camere Penali per il Sì”, “Sì Separa” e “Cittadini per il Sì” sono i tre comitati che lanciano l’iniziativa. Ad aprire la maratona il presidente dell’Unione Camere Penali Francesco Petrelli che a margine dichiara: “Una riforma che l’Unione Camere Penali ha voluto più di tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, a Roma una maratona oratoria per il Sì davanti alla Cassazione

La Cassazione accoglie un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia: si rischia un rinvio del votoL'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto la versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila...

Il sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall’istituto Piepoli premia il Sì con il 54%. In questo caso lo stacco con il No, al 46%, è ancora ampio. Anche l’affluenza è in crescita, con il 45% degli italiani intenzionati ad andare a votare il 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Michele Serra: "Devo autodenunciarmi: è vero che molti voteranno Sì per dare una botta ai magistrati, e io voterò No per dare una botta al governo". #piazzapulita x.com