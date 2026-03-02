Referendum Di Matteo sta con Gratteri | Mafiosi e massoni votano Sì Grave consegnare alla politica la scelta di quali reati perseguire

Un esponente politico ha espresso il suo sostegno a una posizione condivisa con il procuratore antimafia, affermando che tra i sostenitori del Sì nel referendum ci sono anche mafiosi, massoni e figure legate alla corruzione. Ha aggiunto che è grave lasciare alla politica la decisione su quali reati perseguire, sottolineando la presenza di gruppi con interessi opposti alla legalità tra i votanti.

Il sondaggio sul referendum giustizia 2026 realizzato dall’istituto Piepoli premia il Sì con il 54%. In questo caso lo stacco con il No, al 46%, è ancora ampio. Anche l’affluenza è in crescita, con il 45% degli italiani intenzionati ad andare a votare il 22 e 23 marzo. - facebook.com facebook