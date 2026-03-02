Referendum confronto pubblico tra ragioni del ' Sì' e del ' No' a Casa don Diana

Da casertanews.it 2 mar 2026

Venerdì 6 marzo alle 17:30 si terrà a Casa don Diana, in via Urano 18 a Casal di Principe, un confronto pubblico dedicato alle ragioni del 'Sì' e del 'No' sul prossimo Referendum Costituzionale. L'incontro è organizzato presso il bene confiscato alla camorra e sede del Comitato don Peppe Diana, dove saranno presentate le diverse posizioni in modo diretto e aperto.

