Referendum confronto pubblico tra ragioni del ' Sì' e del ' No' a Casa don Diana

Venerdì 6 marzo alle 17:30 si terrà a Casa don Diana, in via Urano 18 a Casal di Principe, un confronto pubblico dedicato alle ragioni del 'Sì' e del 'No' sul prossimo Referendum Costituzionale. L'incontro è organizzato presso il bene confiscato alla camorra e sede del Comitato don Peppe Diana, dove saranno presentate le diverse posizioni in modo diretto e aperto.

Venerdì 6 marzo, alle ore 17,30 a Casa don Diana, in via Urano 18 a Casal di Principe, bene confiscato alla camorra e sede del Comitato don Peppe Diana, si discuterà sui temi del Referendum Costituzionale. L'obiettivo è offrire un approfondimento chiaro e accessibile attraverso opinioni diverse e.