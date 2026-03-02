Il 2 marzo 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Real Madrid e Getafe, con formazioni ufficiali e pronostici disponibili. Il Real Madrid, che ha recentemente ottenuto l’ingresso agli ottavi di finale di Champions, si prepara a scendere in campo. La sfida si svolgerà allo stadio di Madrid e l’attenzione è rivolta anche alla possibilità di una vittoria con porta inviolata.

Il Real Madrid ha festeggiato l’approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu è stata combattuta, le Aquile hanno giocato bene ma non hanno concretizzato le occasioni avute e questo in Champions contro i Blancos è un peccato imperdonabile. Lunedì notte la squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Getafe (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Blancos vincenti con porta inviolata?

Real Madrid-Getafe (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Blancos vincenti con porta inviolata?Il Real Madrid ha festeggiato l’approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu...

Real Madrid-Getafe (lunedì 02 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al BernabeuIl Real Madrid ha festeggiato l’approdo agli ottavi di finale di Champions grazie alla vittoria di mercoledì contro il Benfica: la sfida del Bernabeu...

Tutto quello che riguarda Real Madrid Getafe.

Temi più discussi: quote Real Madrid Getafe: il pronostico sui blancos; Pronostico Real Madrid-Getafe, Arbeloa vuole rispondere al successo del Barcellona; Pronostico Real Madrid-Getafe: analisi, quote e consigli; Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe.

Pronostico Real Madrid-Getafe: questo trend verrà rispettatoReal Madrid-Getafe è una partita della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Pronostico Real Madrid-Getafe, Arbeloa vuole rispondere al successo del BarcellonaIl Real Madrid nel posticipo del lunedì de LaLiga è un po' una sorpresa ma questa settimana è così. Le Merengues ospitano al Bernabeu il Getafe e devono rispondere al Barcellona capolista che ha già g ... tuttosport.com

Con questa vittoria i blaugrana salgono a quota 64 punti e mantengono le distanze dal Real Madrid, secondo a 60, in attesa di conoscere il risultato contro il Getafe. x.com

‘Yan wasan uku da ake ganin Real Madrid za su fi yiwuwa su saya a kakar wasa mai zuwa! Kana goyon bayan wannan shirin Shin za su dace da tsarin ungiyar Ko akwai wanda ka fi so a kawo #realmadrid #halamadrid #mbappe #vinijr #tr - facebook.com facebook