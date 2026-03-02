Toprak Razgatlioglu continuerà con il team Pramac anche nel 2027, come annunciato da Sofuoglu. Il pilota turco si sta distinguendo all'inizio della stagione, entrando in una fase importante della sua carriera in MotoGP. La sua presenza nel team è stata confermata per altri due anni, consolidando così il suo ruolo in questa categoria.

Toprak Razgatlioglu si sta imponendo come uno dei nomi di maggiore rilievo all’inizio della stagione, avviando una sfida significativa in MotoGP dopo aver costruito la sua carriera nel Mondiale Superbike. La mossa, annunciata con una contrattualistica biennale, è inserita in un contesto che guarda al medio termine e a una logica di sviluppo tecnico insieme al team ufficiale Yamaha, in previsione di una crescita strutturale del progetto. Il passaggio è stato accompagnato da un accordo di durata pluriennale con Yamaha, favorito da una figura chiave del motorsport: Paolo Pavesio, responsabile delle corse, che ha intrecciato rapporti che hanno facilitato l’ingresso del pilota turco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Razgatlioglu resterà in Pramac nel 2027: la conferma di Sofuoglu

