Rayneo occhiali ar ispirati al cavaliere oscuro novità e design

A Milano, in occasione del MWC 2026, Rayneo ha svelato due nuove varianti degli occhiali Air 4 Pro, dedicate rispettivamente alle edizioni Batman e Joker. Questi dispositivi combinano un design ispirato ai personaggi dei fumetti con miglioramenti tecnici per aumentare l’immersione visiva e sonora. Le novità includono funzionalità avanzate all’interno di una piattaforma comune, pensata per offrire un’esperienza più coinvolgente.

rayneo presenta al mwc 2026 due nuove varianti della air 4 pro: edizione batman e edizione joker. la proposta unisce un design tematico a miglioramenti mirati all'immersione visiva e all'audio, offrendo una piattaforma comune con caratteristiche avanzate. l'aggiornamento segue la presentazione già effettuata al ces 2026. l'analisi sintetizza le novità principali, le prestazioni tecnologiche e la disponibilità immediata. la batman edition integra uno scudo di luce ambientale appositamente progettato per bloccare la luce esterna e offrire un'esperienza più immersiva. la joker edition presenta invece un'estetica differente, mantenendo la stessa base tecnica.