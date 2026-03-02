Ravezzani boccia David e Perin | Il primo ha esaurito i crediti il secondo non è meglio di Di Gregorio Sulla prestazione della Juve dico questo

Ravezzani ha commentato la partita della Juventus, criticando le prestazioni di David e Perin. Ha affermato che il primo ha esaurito i crediti, mentre il secondo non è superiore a Di Gregorio. Sul rendimento generale della squadra, Ravezzani ha espresso la sua opinione senza approfondimenti o analisi di dettaglio. Le sue valutazioni sono state condivise tramite il profilo X.

Vicario Juve, l’obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani boccia David e Perin: «Il primo ha esaurito i crediti, il secondo non è meglio di Di Gregorio. Sulla prestazione della Juve dico questo» Ravezzani boccia il calciomercato della Juve: «Ha preso tante porte in faccia per il centravanti. Secondo me è successo questo all’algoritmo di Comolli»di Redazione JuventusNews24Ravezzani sui social ha bocciato in maniera molto dura il calciomercato della Juventus criticando anche l’algoritmo di... Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. Sulla Juve dico questo»Il match di Champions League tra Juventus e Pafos avrà un protagonista d’eccezione: David Luiz, difensore brasiliano di 38 anni ex Chelsea PSG e...