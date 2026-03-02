Rapina un automobilista fermo al semaforo | incastrato dalle immagini di videosorveglianza

A Quarto, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver rapinato un automobilista fermo al semaforo durante la notte. Le indagini si sono basate sulle immagini di videosorveglianza che hanno permesso di identificare il sospetto. La vittima, un dipendente di un distributore di carburante, è stata aggredita mentre si trovava all’interno del veicolo. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi, a Quarto, i carabinieri hanno tratto in arresto un soggetto gravemente indiziato di rapina aggravata - nel corso della notte - ai danni di un dipendente di un distributore di carburante. Determinante è stata la ricostruzione del percorso di fuga e l'individuazione.