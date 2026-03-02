Raf in concerto al Palazzo dello Sport

Dopo aver partecipato alla 76esima edizione di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, che si è piazzato al 18esimo posto, il cantante Raf si sta preparando per un nuovo tour. Recentemente, ha tenuto un concerto al Palazzo dello Sport, dove ha eseguito alcune delle sue hit più popolari. La tournée rappresenta il suo ritorno dal vivo dopo l’esperienza sanremese.

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto Archiviato Sanremo, Raf si prepara per il suo nuovo tour. Il cantante è stato tra i big della 76esima edizione del Festival con il brano “Ora e per sempre” che si è classificato al 18esimo posto. In estate avrà inizio “Raf infinito 2026”, nome del tour che attraverserà l'Italia e che arriverà in autunno nella Capitale. Raf sarà a Roma, al Palazzo dello Sport dell'Eur, il 17 ottobre. “Ci vedremo in giro per l’Italia da luglio, ormai manca pochissimo. Non vedo l’ora di tornare dal vivo e riabbracciarvi uno ad uno”, ha scritto Raf su Instagram. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Nayt in concerto al Palazzo dello Sport

Il Tre in concerto al Palazzo dello SportIl Tre è pronto a salire sul palco nelle principali città italiane, per le date del Live Tour 2025, prodotte da Vivo Concerti.

Raf concerto a Mantova 16/11/2025

Tutti gli aggiornamenti su Raf.

Temi più discussi: UMBERTO TOZZI THE FINAL SHOW. CON LUI MARCO MASINI E RAF; Raf al Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni: Oggi Sanremo mi piace di più; Chi è Raf, per la quinta volta a Sanremo 2026 con la canzone Ora e per sempre. FOTO; Raf a Sanremo 2026: 66 anni, 5 Festival e una carriera che non invecchia (proprio come lui).

Firenze, arriva Raf in concerto al Teatro Cartiere CarraraFirenze, 4 novembre 2025 - Arriva martedì 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale con cui Raf celebra i 40 anni di Self Control, la ... lanazione.it

Raf, dai Clash a Nick Kershaw a Sanremo: Arrivo dal rockUndici anni dopo l’ultima volta, Raf torna in gara al Festival con Ora e per sempre. una canzone che nasce in famiglia e che affonda le radici nella sua storia personale. In mezzo ci sono il rock ... rockol.it

Drone danneggia la pista RAF a Cipro. La Grecia invia fregate e caccia. Ue valuta l’articolo 42.7. Cosa significa per l’Europa - facebook.com facebook

Raf, dopo aver cantato “Ora e sempre”, racconta di averla scritta per la moglie Gabriella. #sanremo2026 #raf x.com