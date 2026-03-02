RaccontiamoCi Donne | serata dedicata ai saperi e sapori del Sannio

A Sant’Agata dei Goti si è svolta la serata RaccontiamoCi Donne, dedicata ai saperi e sapori del Sannio. Durante l’evento è stato presentato il volume riTRATTI di Donne, un libro che raccoglie testimonianze e storie legate alle tradizioni locali. La serata ha coinvolto pubblico e relatori, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento sulla cultura femminile in zona.

Più di ottanta persone hanno riempito la sala dell’ex plesso scolastico “Tuoro Scigliato” nella frazione di San Silvestro a Sant’Agata dei Goti per la terza edizione di “RaccontiamoCi Donne! Figlie della terra: chi dice donna dice danno?”, evento promosso dall’Associazione San Silvestro APS con il patrocinio del Comune di Sant’Agata dei Goti. La serata si è aperta con l’esecuzione della violinista Antonia Rea, che ha accolto il pubblico creando l’atmosfera ideale tra racconto e memoria. La presidente dell’Associazione San Silvestro APS, Concettina Della Valle, ha introdotto l’iniziativa e presentato gli autori presenti: Elisabetta Scarinzi, Carmine Fusco e Angelo Antonio Scarinzi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

