Qui Recanatese Stesso approccio stesso film | ko per 2-0

La Recanatese ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Unipomezia. La formazione locale ha schierato un 3-4-2-1 con Zagaglia tra i pali e i difensori Giusti, Vecchio e Cocino. A centrocampo sono entrati Fiumanò e Carano al posto di Vecchio e Ferro, mentre in attacco sono stati impiegati Chiarella e D’Angelo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per gli ospiti.