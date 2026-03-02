Qui Recanatese Stesso approccio stesso film | ko per 2-0
La Recanatese ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Unipomezia. La formazione locale ha schierato un 3-4-2-1 con Zagaglia tra i pali e i difensori Giusti, Vecchio e Cocino. A centrocampo sono entrati Fiumanò e Carano al posto di Vecchio e Ferro, mentre in attacco sono stati impiegati Chiarella e D’Angelo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per gli ospiti.
RECANATESE 0 UNI POMEZIA 2 RECANATESE (3-4-2-1): Zagaglia, Giusti, Vecchio (1'st Fiumanò), Cocino; Ciccanti (17'st Eleuteri), Ferro (1'st Carano), Scorza, Pesaresi (17'st Di Francesco); Chiarella (30'st Nanapere), D'Angelo; Pierfederici All. G.Pagliari A disp. Mezzelani, Paoltroni, Morichetta, Gori UNIPOMEZIA (3-4-2-1): Gariti; De Santis, Gemini (19'st Manu), Bordi; Cantisani, Morelli, Buchel, Pettorossi (19'st Tondi); D'Alessandris (23'st Valle), Amadio (36'st Marianelli), Persichini (30'Della Pietra) All.Casciotti A disp. Tonelli, Grassetti, Binaco, Okojie Arbitro: Dell'Oro di Sondrio Reti: 2'pt Amadio, 33'De Santis Note: spettatori circa 200, angoli 8-4, recupero 1'+5'.
