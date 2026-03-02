Quattro morti e 18 feriti tra i militari Usa

Durante un'operazione militare statunitense contro l'Iran, quattro militari sono deceduti e altri diciotto sono rimasti gravemente feriti. L'intervento si è svolto in un'area non specificata e ha coinvolto le forze armate degli Stati Uniti. I dettagli sull'evento non sono ancora stati comunicati ufficialmente e le circostanze dell'intervento rimangono da chiarire.

Diciotto militari statunitensi sono rimasti gravemente feriti durante l'operazione militare statunitense contro l'Iran. Lo ha detto il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. I feriti si aggiungono ai quattro militari uccisi di cui ha dato conto Centcom finora. 🔗 Leggi su Today.it

Villa Guardia, schianto nella notte: quattro ragazzi tra i 15 e i 18 anni feriti, uno è graveIncidente stradale nella tarda serata di ieri a Villa Guardia, lungo via per Casarico.

Usa, sparatoria alla Brown University: morti e feriti tra gli studentiÈ di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence,...

Marlborough, the British, & the Bloodiest Battle in 18th Century Europe

Tutto quello che riguarda Quattro morti.

Temi più discussi: Gravissimo incidente stradale a Calco: due morti e due feriti; Eventi segnalati dai Comuni; Ucraina, 103 persone accolte da Caritas. Chi è rimasto in Friuli ha deciso di restare; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'.

Quattro morti e 3 trapianti di fegato dopo aver mangiato funghi velenosi in CaliforniaQuattro persone sono decedute e altre tre hanno subito dei trapianti di fegato urgenti dopo aver mangiato un fungo velenoso che sta prosperando in questi mesi in California a causa di un inverno ... fanpage.it

Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina. Scalatore perde la vita incastrato sotto il ghiaccio a CogneGiornata tragica in montagna con cinque morti. Due sciatori sono morti oggi, sabato 7 febbraio, dopo essere stati travolti da una valanga in Valtellina mentre erano impegnati in un fuori pista. Una ... adnkronos.com

Quattro vittime, due delle quali in Sicilia. Impressionano i numeri della Toscana: 6 morti nell’ultima settimana, 11 nel mese, per un totale annuo di 14 che vale il secondo posto nella poco commendevole classifica delle regioni per vittime del lavoro, dietro la Lo - facebook.com facebook

Cuba spara contro un motoscafo Usa, quattro morti: sale la tensione tra Washington e L’Avana x.com