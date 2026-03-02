Loretta Zatini ha dedicato quarant’anni alla cura e al supporto delle vittime civili di guerra attraverso l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La sua attività si è concentrata nel fornire assistenza alle persone colpite dai conflitti armati e nel rappresentare i loro interessi. La sua presenza all’interno dell’associazione si è protratta per quattro decenni, segnando un impegno costante nel settore.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Quarant’anni al servizio dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La sezione di Arezzo ringrazia la storica impiegata Loretta Zatini che, con il mese di marzo, ha concluso il proprio percorso lavorativo con il raggiungimento del traguardo della pensione, al termine di un cammino dove è stata un punto di riferimento stabile e rassicurante per soci, dirigenti, enti, istituzioni e altre realtà del territorio. L’associazione ha fatto affidamento su una figura che ha abbinato professionalità e competenza ad ascolto, attenzione, sensibilità e autentica partecipazione e che, nonostante il pensionamento, continuerà ora a prestare il proprio impegno per il buon prosieguo delle attività di questa realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quarant’anni al servizio delle Vittime Civili di Guerra per Loretta Zatini

