Quanto ha pagato il ministro Crosetto per tornare da Dubai | Le polemiche? Non meritano il mio servizio

Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver utilizzato un aereo militare per tornare da Dubai e di essere stato in missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti. Durante l’intervista, ha affermato che le polemiche sollevate intorno alla sua presenza negli Emirati mentre Stati Uniti e Israele attaccavano l’Iran non meritano il suo servizio. Non sono stati forniti dettagli sui costi sostenuti per il viaggio.

Quanto ha pagato Guido Crosetto per tornare a Dubai con l’aereo militare? E soprattutto, che ci faceva il ministro della Difesa italiano negli Emirati Arabi Uniti mentre Stati Uniti e Israele attaccavano l’Iran? Oggi lui in un’intervista a Repubblica dice che era in missione istituzionale. Sostiene anche di essere partito «perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione». Poi, sulla richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione: «Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così». 🔗 Leggi su Open.online

Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: "Ho pagato il triplo del normale"

Il ministro Crosetto in volto verso l'Italia: "Polemiche vergognose, mia presenza a Dubai utile"ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare.

