Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero oggi si basa sul Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Il PUN viene aggiornato regolarmente e rappresenta il punto di riferimento per le transazioni di energia tra produttori e distributori. Le variazioni di questo prezzo influenzano direttamente le tariffe applicate ai consumatori finali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 2 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,120 €kWh (ossia 120,37 €MWh), in crescita rispetto ai giorni precedenti, quando il valore oscillava tra 0,105 €kWh e 0,107 €kWh. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, con la possibilità di scegliere tra tariffe monorarie o biorarie, a seconda delle abitudini di consumo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Contenuti utili per approfondire costa oggi.

Discussioni sull' argomento Quanto costa il Gpl auto in Italia oggi?; Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Il prezzo di benzina, diesel e gpl in autostrada oggi; Box auto, quanto costa? A Roma anche 200 mila euro (a Milano al massimo 120 mila): le quotazioni quartiere per quartiere.

Giornata nazionale del gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025Il 17 febbraio in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ma vivere con un felino domestico sta diventando sempre più costoso. Secondo un'indagine recente, nel 2025 mantenere un gatto in It ... msn.com

Oggi a Messina, la costa presenta i servizi aperti offrendo l'esperienza del mare d'inverno. facebook

Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro. Non tutti i veicoli potranno montare il dispositivo #ANSA x.com