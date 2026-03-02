Qualiano Presepe sul ponte di Surriento | premiata la 3G dalla Canonico Migliaccio

Gli studenti della classe 3G del Primo Circolo Didattico, plesso Canonico Migliaccio, hanno realizzato un presepe sul ponte di Surriento, che è stato premiato dalla Canonico Migliaccio. L’opera, creata dagli alunni, rappresenta un simbolo di pace, memoria del territorio e rispetto ambientale, e ha suscitato l’attenzione della giuria.

