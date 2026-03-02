Una vasta area nuvolosa copre il Mediterraneo e si estende fino ai Balcani, secondo il Consorzio Lamma, segnalando un temporaneo indebolimento dell'anticiclone. Le previsioni indicano qualche pioggia in arrivo, ma nel corso della giornata il sole dovrebbe tornare a farsi vedere. I dati sull’inverno appena concluso sono stati raccolti e analizzati, offrendo un quadro meteorologico dettagliato della stagione.

Firenze, 2 marzo 2026 – Una vasta area nuvolosa interessa il Mediterraneo e si spinge fin sui Balcani, una situazione che – come spiegano dal Consorzio Lamma – indica un temporaneo indebolimento dell'anticiclone. “Tra Spagna e Marocco – dicono – minimo in approfondimento, mentre sull'Italia centro-settentrionale agisce un vortice in quota. Nelle prossime ore previste piogge sparse e rovesci sulla Toscana centro-meridionale, in Umbria, sulle Marche e sull'alto Lazio; precipitazioni sporadiche sul resto dell'Italia centro-settentrionali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in nottata. Nel corso della giornata di domani, martedì, graduale miglioramento”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualche pioggia in arrivo, poi torna il sole. I dati sull’inverno (meteorologico) appena finito

Qualche pioggia, ma continua il caldo: inverno finito in Italia(Adnkronos) – Qualche pioggia a inizio settimana, ma è il caldo a dominare sull'Italia con l'arrivo della primavera.

Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteoMilano, 15 dicembre 2025 – Cielo azzurro, sole e temperature miti (nelle ore centrali della giornata) hanno le ore contate: arriva una perturbazione...

Approfondimenti e contenuti su Qualche pioggia.

Temi più discussi: Meteo - Debole impulso instabile in arrivo con qualche pioggia. Ecco le zone più esposte.; Inverno finito? Domina il caldo. Previsioni meteo in Italia prossima settimana; Modesta perturbazione indebolisce l’alta pressione, arriva qualche pioggia; Bel tempo e clima mite con l'anticiclone, in arrivo qualche pioggia: le previsioni meteo del weekend.

Meteo Toscana, nuvole e qualche pioggia a inizio settimana: le previsioniLa settimana inizia con qualche pioggia in arrivo tra oggi e martedì. Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, una perturbazione in transito sull'Europa Centrale infatti indebolirà temporaneamente l ... 055firenze.it

Meteo : Prossime ore, Marzo si apre con una perturbazione, piogge in arrivo su alcune regioni entro seraNubi dense già presenti su molte regioni La giornata di festa si è aperta già con cieli molto nuvolosi su gran parte delle regioni, a causa del contrasto tra l’aria mite presente all’interno dell’area ... ilmeteo.it

Temperature nella media, qualche pioggia nella giornata di oggi. Poi tempo stabile fino al fine settimana - facebook.com facebook

Il meteo di oggi: qualche pioggia al Centro-Nord, poi sole e temperature sopra la media. «A Firenze, Roma e Napoli 20°C» x.com