Qatar interrotta produzione di gnl nel più grande impianto del mondo

Il Ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che un drone ha colpito un impianto di produzione di GNL, il più grande del mondo. La produzione è stata temporaneamente interrotta a seguito dell’attacco, che ha causato danni all’impianto stesso. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

ROMA, 02 MAR – QatarEnergy ha dichiarato di aver interrotto la produzione di gas naturale liquefatto e prodotti correlati dopo gli attacchi militari ai suoi impianti operativi a Ras Laffan, dove esiste il più grande impianto al mondo e Mesaieed. Lo riporta Bloomberg citando un comunicato della società. Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che uno dei droni ha preso di mira un impianto della QatarEnergy a Ras Laffan. L’azienda non ha specificato per quanto tempo durerà la sospensione. (ANSA) (tgcom24.mediaset.it) – Il ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che due droni hanno colpito impianti energetici nella città industriale di Ras Laffan, senza vittime segnalate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Qatar, interrotta produzione di gnl nel più grande impianto del mondo Leggi anche: Il più grande impianto di gas al mondo si spegne: lo stop al gas del Qatar può riaccendere l’incubo bollette Qatar Energy sospende la produzione di Gnl: un colpo al mercato globaleQatarEnergy ha sospeso ha sospeso la produzione di gas naturale liquefatto nel suo importante terminal di Ras Laffan, l’hub più strategico del... Una selezione di notizie su Qatar. Discussioni sull' argomento 'Interrotta la produzione di gnl nel più grande impianto al mondo in Qatar'; Terzo giorni di guerra in Iran, tutte le notizie. Prosegue la corsa di petrolio e gas. QatarEnergy interrompe la produzione di gnlL'oro riduce il rialzo, gira in calo l'argento. Stop alla copertura assicurativa dai rischi di guerra nel Golfo. Analisti: 'Petrolio a 100 dollari con una crisi prolungata' (ANSA) ... ansa.it Qatar, produzione di GNL interrotta nel più grande impianto del mondoQatarEnergy ha interrotto la produzione di gas naturale liquefatto dopo che due droni iraniani hanno colpito gli impianti nelle città industriali di Ras Laffan e Mesaieed. Nessuna vittima, ma lo stop ... tg24.sky.it ULTIM'ORA - Interrotta la produzione di Gnl nel più grande impianto al mondo in Qatar - facebook.com facebook Qatar energy ferma la produzione di gas naturale liquefatto: è tra i primi fornitori per l’Italia x.com