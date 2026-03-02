Il leader russo si è mostrato emotivamente vicino a un importante alleato mediorientale, descrivendo il suo collega come uno “statista”. In questo momento, la Russia sembra perdere un ulteriore tassello del suo sistema di alleanze, mentre Pechino esprime preoccupazione per il prezzo del petrolio. La Nato sta riorganizzando le sue forze, mentre l’Unione Europea sembra rimanere inattiva.

L’attacco all’Iran e l’eliminazione fisica di Ali Khamenei stanno scuotendo in profondità gli equilibri mediorientali. «L’attacco e l’uccisione del leader supremo dell’Iran rappresentano una grave violazione della sovranità e della sicurezza dell’Iran. La Cina si oppone fermamente e la condanna fermamente», ha tuonato ieri il ministero degli Esteri di Pechino, per poi aggiungere: «Chiediamo l’immediata cessazione delle operazioni militari, l’interruzione di un’ulteriore escalation della situazione di tensione e uno sforzo congiunto per mantenere la pace e la stabilità in Medio Oriente e nel mondo in generale». Notevole irritazione è stata espressa anche da Vladimir Putin, che ha bollato l’uccisione dell’ayatollah come «un omicidio commesso in cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Putin piange Khamenei lo «statista»

