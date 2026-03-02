Puoi picchiare tua moglie basta che non le lasci ferite aperte | cosa dice il codice dei talebani in Afghanistan
Il nuovo codice talebano in Afghanistan stabilisce che è consentito picchiare la moglie purché non le venga provocata una ferita aperta. Il testo chiarisce inoltre che le donne devono rispettare restrizioni molto rigide sui loro spostamenti e che i mariti violenti rischiano pene molto leggere o nulle. La normativa riflette le disposizioni ufficiali del governo talebano in vigore nel paese.
Il nuovo codice talebano entrato in vigore in Afghanistan mette nero su bianco la subordinazione delle donne, con severe restrizioni ai loro movimenti e pene minime o inesistenti per i mariti violenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“I mariti possono picchiare le mogli, basta che non rompano le ossa o lascino ferite aperte”: la nuova legge dei talebani“Se un marito picchia la moglie così violentemente da procurarle una frattura ossea, una ferita aperta o una ferita nera e bluastra sul corpo, e la...
Ecco quando puoi usare la piazzola di sosta in autostrada: cosa dice il Codice della stradaLe piazzole autostradali sono parti di strada, di lunghezza limitata, individuate esternamente alla banchina e destinate alla sosta dei veicoli in...