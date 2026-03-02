Pronostico Real Madrid-Getafe | questo trend verrà rispettato

Lunedì alle 21:00 si svolge la partita tra Real Madrid e Getafe, valida per la ventiseiesima giornata della Liga. La sfida si disputa allo stadio del Real Madrid e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate e il pronostico indica un possibile andamento della gara.

Real Madrid-Getafe è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. In settimana il Real Madrid ha sbrigato la pratica Benfica, qualificandosi agli ottavi di Champions League. Ma non senza sofferenza: i lusitani, ribaltati dai Blancos dopo aver trovato quasi subito il vantaggio, sono rimasti in partita praticamente fino all'ultimo, prima di capitolare a dieci minuti dal fischio finale in seguito al gol di Vinicius, protagonista assoluto della doppia sfida con la squadra di José Mourinho (il brasiliano aveva deciso anche la gara d'andata a Lisbona).