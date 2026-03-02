Pronostico Como-Inter | Fabregas non ci è mai riuscito

Martedì alle 21:00 si gioca l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita si svolge allo stadio del Como e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Cesc Fabregas non è mai riuscito a segnare contro questa squadra. La sfida vede in campo le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Como-Inter è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il programma delle semifinali di Coppa Italia si apre con il duello tutto lombardo tra lo scintillante Como, che non giocava un match così importante da 40 anni esatti, ed un’Inter in odore di “doppietta coppa-campionato”. Per i lariani è inevitabilmente un appuntamento storico: la truppa di Cesc Fabregas è approdata tra le prime quattro dopo aver eliminato – con pieno merito – Sudtirol, Sassuolo, Fiorentina e per ultimi i campioni d’Italia in carica del Napoli, battuti ai rigori davanti al pubblico del “Maradona”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

