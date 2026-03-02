Pronostici Udinese-Fiorentina | marcatore e tiri in porta

L'incontro tra Udinese e Fiorentina si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione in classifica. L'Udinese gioca in casa contro una Fiorentina determinata a ottenere punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita coinvolge i giocatori più attesi come possibili marcatori e chi può mettere più tiri in porta.

Udinese-Fiorentina, i consigli in chiave player building sul match che metterà i bianconeri difronte ai Viola Tranquilla a metà classifica, l’ Udinese ospita una Fiorentina a caccia di punti pesantissimi per risalire la china e mettere distanza tra sé e il terzultimo posto. L’operazione aggancio al Genoa, però, passerà da una prestazione importante sotto tanti punti di vista contro una squadra forte fisicamente e con un’identità di gioco ben precisa. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ritornato a fare la voce grossa, Moise Kean si candida a vivere un’altra serata da autentico protagonista. Troppo importante per lo scacchiere di Vanoli, l’ ex centravanti della Juventus ha ritrovato quel feeling con il gol improvvisamente smarrito per metà stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it

