Promozione | non basta la rete di Gherlinzoni Sorpresa Casumaro Cade contro il fanalino

Nel calcio di oggi, Casumaro ha subito una sconfitta in casa contro il fanalino di coda. La squadra ospite ha conquistato i tre punti grazie alle reti di Castelfranco e un autogol, mentre Casumaro ha risposto con un gol di Chinappi. La partita ha visto in campo i giocatori Saccenti, Pansini, Vinci, Ceneri, Catozzo, Correggiari, D’Elia, Lodi, Pressato e Gherlinzoni, con sostituzioni durante il secondo tempo.

Casumaro 1 V. Castelfranco 2 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Ceneri (11' st Guernelli), Catozzo, Correggiari, D'Elia, Lodi, Chinappi, Pressato (17' st Pascuccio), Gherlinzoni (4' st Govoni). All.: Rambaldi. V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Cordella, Mazzocchi (36' st Bartolini), Beqiraj, Testa, Benkhouail, Romanciuc, Palmieri, Marchesi (25' st Angoh), Landini (31' st Calamosca), Rispoli (45' st Angelino). All.: Rizzo. Arbitro: Renzi di Imola. Reti: 6' pt Landini (V), 14' pt Gherlinzoni (C), 6' st Landini (V). Note: ammoniti: D'Elia (C), Lodi (C), Chinappi (C), Beqiraj (V), Marchesi (V), Landini (V). AL "MERIGHI" il Casumaro esce sconfitto 1-2 contro la Virtus Castelfranco al termine di una gara combattuta e ricca di rimpianti per i rossoblù, che producono molto ma raccolgono meno di quanto meritato.