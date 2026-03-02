Promozione L’Ovest affonda il Casalguidi

Nel match tra Firenze Ovest e Casalguidi, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0. La partita si è conclusa con un gol segnato al 13’ da Valoriani e ha visto entrare in campo diversi giocatori a inizio ripresa, tra cui Fontani al 25’ e Ridolfi al 14’ della ripresa. La formazione di Firenze Ovest ha schierato anche Banchi, Ussia, Fedi, Cecchi N., Nencioli, Martini, Ammannati e Petracci.

Firenze Ovest 1 Casalguidi 0 OVEST: Valoriani, Banchi, Ussia, Fedi, Cecchi N., Nencioli, Martini, Ammannati, Petracci (13' Torrente), Taoufik (25' st Fontani), Leoncini (14' st Ridolfi). A disp. Lo Piano, Marafioti, Fiore, Cremonini, El Youssefi. All. Secci. CASALGUIDI: Carli, Rossi L. (40' st Borselli), Ceccarelli, Diddi, Bonaiuti, Dani, Bonfanti An. (40' st Capecchi), De Simone (33' Paccagnini), Bonfanti Al., Tomeo, Ghimenti. A disp. Merci, Covino, Luccioletti, Di Vita, Castiglioni, Robusto. All. Paolacci. Arbitro: Ambrosini di Carrara. Rete: 71' Ridolfi (rig.). Un gol di Ridolfi, maturato nella ripresa, e il Casalguidi cade contro il Firenze Ovest nello scontro salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. L'Ovest affonda il Casalguidi