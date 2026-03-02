Promozione Follo-Don Bosco Derby sospeso per rissa

Durante l'ottava di ritorno di Promozione, il derby tra Follo e Don Bosco si è concluso con una rissa sugli spalti. La partita, iniziata con il Follo in vantaggio 1-0, è stata sospesa a causa dei disordini tra i tifosi di entrambe le squadre. La situazione ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e alla temporanea interruzione del match.

Finisce con una rissa sugli spalti l'acceso derby tra il Follo, in vantaggio 1-0, e il Don Bosco nell'ottava di ritorno di Promozione. Un epilogo bruttissimo che ha costretto l'arbitro, terrorizzato dagli eventi, a sospendere momentaneamente la gara all'87'e poi a farlo definitivamente poco dopo. In base al referto dell'arbitro il giudice sportivo deciderà quindi il da farsi. Il match era stato sbloccato al 48' da Miceli che, su palla lunga in area, s'era inserito, chiudendo di piatto in rete. Poi nel finale la sfida si innervosisce con il rosso a Parmigiani e Del santo tra i locali e a Conte tra gli ospiti. Si ferma l'Intercomunale Beverino che in casa contro il San Desiderio negli ultimi incandescenti minuti incassa due reti.