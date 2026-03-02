Progetto Arcobalì, musica per famiglie in difficoltà,

Durante il Festival di Sanremo, Caritas italiana ha partecipato per la prima volta con il progetto Arcobalì, che offre musica alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa coinvolge giovani artisti provenienti da situazioni complesse e mira a unire musica e solidarietà in un contesto pubblico. La presenza dell’organizzazione si inserisce tra le attività dedicate a sensibilizzare il pubblico sui problemi sociali attraverso l’arte.

