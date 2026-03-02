Prof Unipi bloccata ad Abu Dhabi | Qui senza sapere quanto durerà

Un professore dell’Università di Pisa si trova attualmente ad Abu Dhabi, dove si è bloccato senza conoscere la durata della permanenza. Il viaggio, iniziato con l’intenzione di tornare in Italia dopo aver visitato l’Uganda e Nairobi, si è fermato improvvisamente. La sua situazione attuale è incerta e senza una data precisa di partenza.

di Mario Ferrari PISA "Il viaggio si sarebbe concluso con un semplice volo di rientro in Italia, dopo settimane tra i parchi, villaggi e foreste dell’Uganda e alcuni giorni di riposo a Nairobi. Ma l’ultima tappa, un aereo di linea da Abu Dhabi all’Italia che sembrava la più semplice, ha trovato un cielo improvvisamente attraversato da ben altro che aerei civili. È quanto sta vivendo Arti Ahluwalia, professoressa di bioingegneria dell’Università di Pisa, rimasta bloccata all’aeroporto della capitale degli Emirati Arabi insieme ad altre centinaia di persone dopo i bombardamenti di sabato sull’Iran. "Eravamo nell’ultima tratta verso casa - racconta - quando abbiamo sentito dei boati ed è arrivata la notizia degli attacchi missilistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

