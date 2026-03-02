PRIMO CAMPIONE D’EUROPA DEL 2026! Danilo Dennis Sollazzo è oro nella carabina 10 metri!

Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei senior del 2026 nella prova di tiro a segno con la carabina 10 metri. La competizione si è svolta in una delle principali sedi europee dedicate a questa disciplina, attirando numerosi atleti da diversi paesi. Sollazzo ha ottenuto il miglior punteggio nella fase finale, assicurandosi il primo posto e il titolo di campione continentale.

Danilo Dennis Sollazzo è medaglia d'oro agli Europei senior da 10 metri 2026 di tiro a segno nella carabina ad aria compressa maschile: l'azzurro vince la finale continentale a Yerevan, in Armenia, e conquista il titolo al termine di una gara equilibratissima, che lo vede trionfare per appena 4 decimi di punto. L'italiano era stato oro ai Giochi Europei del 2023 ed argento ai Mondiali del 2022. In finale l'azzurro piega, al termine dei 24 colpi previsti, la resistenza dello svedese Victor Lindgren, argento olimpico in carica, sconfitto per 4 decimi di punto: Danilo Dennis Sollazzo si impone, infatti, per 252.8 a 252.4. Medaglia di bronzo per il norvegese Ole Martin Halvorsen, terzo con 230.