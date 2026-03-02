Prima pagina Corriere dello Sport | Milan il bello arriva all’89’ ‘Ora l’Inter'

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 2 marzo 2026, riporta che il Milan ha segnato il gol decisivo all’89’ durante l’ultima partita. La notizia evidenzia anche che ora l’Inter si trova in una posizione di vantaggio nella classifica. La rassegna stampa include altri aggiornamenti e commenti sulla giornata di calcio.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio - 3-3 - tra Roma e Juventus allo stadio 'Olimpico' nel posticipo domenicale della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Avanti con Wesley e ripresi da Francisco Conceição, i giallorossi scappano sul 3-1 con le reti di Evan N'Dicka e Donyell Malen. Nel finale, però, i bianconeri segnano due reti con Jérémie Boga e Federico Gatti e portano via un punto meritato dalla Capitale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan avanza, ora è a -5”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, regalo all’Inter: perde 0-1 contro il Parma a ‘San Siro'”Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026.

Juve, urlo Champions, il Corriere dello Sport in prima pagina: Fino alla fineFino alla fine: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Che reazione della Juventus: Spalletti. tuttomercatoweb.com

Corriere dello Sport: AccussìIl Corriere dello Sport - Campania celebra il successo del Napoli contro l’Hellas Verona e la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il titolo Accussì. mondonapoli.it

