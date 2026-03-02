Prima del loro ingresso… Sanremo caos nero e Bambole di pezza gelate | spunta in video

Durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, alcune presenze sono rimaste particolarmente impresse nel pubblico e sui social. Due momenti hanno attirato l’attenzione: un video che mostra un caos di colore nero e un altro con bambole di pezza gelate. Questi episodi hanno suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli spettatori e gli utenti online.

Sono state tra le presenze più riconoscibili e discusse dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Le Bambole di Pezza non si sono limitate a portare sul palco dell’Ariston l’energia di Resta con me, ma hanno trasformato ogni apparizione in un piccolo manifesto identitario. Dalla carica rock esibita fin dalla prima esibizione fino alla serata delle cover, dove hanno condiviso il palco con Cristina D’Avena sulle note dell’intramontabile Occhi di gatto, il gruppo ha saputo catalizzare attenzione, consensi e, come spesso accade, polemiche. Il loro percorso al Festival non è stato soltanto musicale. A colpire è stata anche la scelta della vocalist Martina Cleo Ungarelli di presentarsi con un abito su cui campeggiava la scritta Give Peace a Chance, un messaggio chiaro in un’edizione segnata da tensioni internazionali e appelli alla pace. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

