Prima categoria Il Marolacquasanta non fa sconti Riomaior vicino alla zona play-off

Nella ventunesima giornata del girone D di prima categoria, il Marolacquasanta ha vinto il derby contro il Cadimare. La partita si è giocata sulla costa dei pirati, con il Marolacquasanta che ha ottenuto una vittoria importante. Riomaior si avvicina alla zona play-off dopo questa giornata. La gara si è conclusa con il risultato che ha premiato i padroni di casa.

Va al Marolacquasanta l'atteso derby della costa dei pirati con il Cadimare nella ventunesima giornata del girone D di prima categoria. I marolini si impongono con un netto 3-0 al 'Pieroni' della Pieve sui cadamoti e li scavalcano in classifica di due punti salendo al settimo posto. Le reti rossoverdi portano la firma al 55' di Vargas, al 60' di Guano e al 72' di Garibotti. Nel primo tempo al 19' i bianconeri di casa colpivano un palo con Puggioni. Termina 2-2 il big-match della giornata tra neo promosse del Tanca tra Calcio Popolare Spezia, quarto in classifica, e Lerici, terzo. Spezzini in doppio vantaggio con El Hamlachi e Portoghese e lericini che recuperano grazie a Shqypi su rigore e Monticone.