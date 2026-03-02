Prezzi all’ingrosso poche variazioni a Piacenza | aumenti per soia e burro calano erba medica e cavoli

A Piacenza i prezzi all’ingrosso mostrano poche variazioni, con aumenti per soia e burro e cali per erba medica e cavoli. La riunione delle Commissioni Tecniche, tenutasi il 26 febbraio presso la sede della Camera di Commercio dell’Emilia, ha rilevato questa situazione di stabilità nei prezzi dei prodotti alimentari. I dati si riferiscono alle rilevazioni effettuate dall’ente camerale.

Prezzi all'ingrosso «all'insegna della stabilità». A proporre l'esito della riunione delle Commissioni Tecniche per le rilevazioni – riunite il 26 febbraio scorso nella sede piacentina dell'ente camerale – la Camera di Commercio dell'Emilia.Agli incontri hanno partecipato gli operatori economici.