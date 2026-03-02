Presidenza della Provincia di Ancona Italia Viva sosterrà Daniele Carnevali

Italia Viva ha annunciato che sosterrà Daniele Carnevali alle prossime elezioni della provincia di Ancona, che si terranno il 15 marzo. La formazione politica conferma il proprio appoggio al centrosinistra e voterà per il presidente uscente, che è anche sindaco di Polverigi. La decisione è stata comunicata ufficialmente in vista delle consultazioni elettorali.

POLVERIGI – Per le elezioni della provincia di Ancona in programma il 15 marzo Italia Viva conferma la propria appartenenza al centrosinistra e dunque voterà per la riconferma del presidente uscente e sindaco di Polverigi Daniele Carnevali. A dirlo è la presidente di Italia Viva Marche Fabiola. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Ufficiale, per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca PaolorossiTutto su chi, come e quando votare, le fasce in cui sono suddivisi tutti i Comuni e la rerlativa ponderazione di ogni voto per millesimi ANCONA –...

Elezioni provincia Ancona, Bora (Pd): «Apprezzamento per il lavoro di Carnevali, auspico la sua conferma come presidente»L’ex assessora regionale esprime il proprio sostegno a favore del sindaco di Polverigi attualmente alla guida dell’Ente di Passo Varano,...

Paolorossi candidato centrodestra presidente Provincia di Ancona, 'ora di cambiare'(ANSA) - ANCONA, 02 MAR - Questa volta, più che mai, è veramente il momento di cambiare: abbiamo bisogno di una turnazione, di un'alternanza, perché sennò comandano sempre gli stessi: dopo tanti anni ... msn.com

