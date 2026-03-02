Presentato il bando del Premio Giuseppe Di Vittorio

È stato presentato il bando per la terza edizione del Premio Giuseppe Di Vittorio, dedicato al lavoro contemporaneo e alle sue trasformazioni. Il premio si rivolge a chi si impegna a riflettere sulle nuove sfide del mondo del lavoro e sulle modalità di rappresentazione delle condizioni lavorative attuali. La cerimonia di apertura si è svolta in una sede istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti del settore.

L'appuntamento L'evento si riafferma come un osservatorio privilegiato sulla working class literature. Il concorso nazionale per romanzi editi «La chiave a stella» è aperto alle opere scritte in italiano e pubblicate nel triennio 2023-2025. Il concorso nazionale per racconti brevi inediti «Voci dal lavoro» è invece dedicato a testi mai pubblicati (massimo 24 mila caratteri) scritti in italiano. L'appuntamento L'evento si riafferma come un osservatorio privilegiato sulla working class literature. Il concorso nazionale per romanzi editi «La chiave a stella» è aperto alle opere scritte in italiano e pubblicate nel triennio 2023-2025. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Presentato il bando del Premio Giuseppe Di Vittorio Il circolo Di Vittorio del Pd sulla chiusura della ciclostazione di Porta Nuova e del bar: "Il Comune pubblichi al più presto il nuovo bando"Il comitato direttivo del circolo del Partito Democratico di Pescara Portanuova “G. Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieriDi seguito il comunicato: Si è tenuta ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Altri aggiornamenti su Premio Giuseppe Di. Temi più discussi: Profumo internazionale per il 65° Gran Premio San Giuseppe. Il Velo Club Montecassiano ha presentato la Milano-Sanremo dei dilettanti che vedrà la presenza dei più forti Under 23 e di un’agguerrita compagine straniera; Settima edizione del premio L'Imprenditore Ideale, i nomi di chi riceverà il riconoscimento; XII Premio Firenze Ada Cullino Marcori: ecco i vincitori; Pop Corn Festival del Corto. Premio Giuseppe Berto: aperto il bando per opere prime di narrativaSi aprono ufficialmente le iscrizioni per la 33ma edizione del Premio letterario Giuseppe Berto, una delle competizioni più prestigiose e originali del panorama culturale italiano. Il riconoscimento, ... cn24tv.it Premio Letterario Giuseppe Dessì: c’è il bando per la quarantunesima edizione del concorso letterarioCon la pubblicazione del Bando 2026 prende ufficialmente il via la nuova edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì, il concorso letterario più longevo della Sardegna. Il bando disciplina la partec ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com Aperto il bando per la 33ª edizione del Premio Letterario Giuseppe Berto dedicato alle opere prime di narrativa Segui il link per approfondire: https://www.avveniredicalabria.it/aperto-il-bando-del-premio-letterario-giuseppe-berto-per-le-opere-prime-di-narr - facebook.com facebook