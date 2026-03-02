Preoccupazione Milan Gabbia a forte rischio per il derby | tegola per Massimiliano Allegri

Il Milan rischia di perdere Matteo Gabbia per il derby contro l’Inter di domenica sera. Il difensore era assente nelle partite contro Parma e Cremonese a causa di un infortunio e ora la sua presenza è in forte dubbio. La squadra si prepara senza di lui, mentre i medici valutano le sue condizioni. La situazione genera preoccupazione tra i tifosi rossoneri.

Saltate le partite contro Parma e Cremonese in Serie A per infortunio, Matteo Gabbia appare in forte dubbio per quello che riguarda il derby contro l’Inter in programma domenica sera. Il successo contro la Cremonese ha dato fiducia in casa Milan con i rossoneri che hanno fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri rischia di dover fare a meno di Matteo Gabbia. Il difensore centrale sembrava dover essere pronto a rientrare in occasione della sfida contro i nerazzurri, ma il problema potrebbe essere più grave del previsto e in settimana saranno previsti nuovi controlli per capire se sarà recuperabile o meno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Allarme Gabbia, ginocchio ko: Allegri ha una grave preoccupazioneLa domenica pomeriggio del Milan non è assolutamente positiva, anche per quanto riguarda le condizioni fische di Gabbia.

Milan, tegola Gabbia: il centrale rossonero esce zoppicando da San Siro, il videoMILAN, ITALY - DECEMBER 14: Matteo Gabbia of AC Milan arrives before the Serie A match between AC Milan and US Sassuolo Calcio at Giuseppe Meazza...

Milan-Parma, Gabbia: Fuga Inter? Ecco cosa penso, poi parla del suo infortunio.Il giocatore rossonero è intervenuto nel post-partita con il Parma per commentare la sconfitta, la fuga dell'Inter e le sue condizioni. spaziomilan.it

Allenamento Milan, lavoro personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul rientro del difensore. Le ultime dalla seduta odierna a MilanelloAllenamento Milan, lavoro personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul rientro del difensore. Le ultime dalla seduta odierna a Milanello Il Milan non ha tempo per piangersi addosso dopo il pesante ko in ... calcionews24.com

