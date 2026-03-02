Prende a morsi i familiari e li minaccia con una pistola | Trovate il mio libro

Un uomo ha aggredito i familiari, mordendoli e minacciandoli con una pistola, chiedendo loro di trovare un libro che riteneva fosse in casa. Secondo quanto riferito, voleva che i fratelli e l’anziana madre gli dicessero con certezza dov'era quel volume. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e procedere con le verifiche.

Anche in passato l'uomo avrebbe avuto comportamenti violenti nei confronti dei fratelli e della madre 90enne. L'arma è risultata essere una pistola a salve con tappo rosso Voleva ritrovare a tutti i costi un libro che credeva fosse in casa. Secondo lui, i suoi fratelli e l'anziana madre dovevano sapere senza dubbio dove fosse quel volume. Ma di fronte all'incapacità dei parenti di trovare l'oggetto, ha estratto la pistola e li ha minacciati. È quanto accaduto a Paternò, nel Catanese, dove per un 54enne è scattato l'allontanamento dalla casa familiare.

Prende a morsi i familiari e li minaccia con una pistola a salve, denunciato 54enne violentoI carabinieri di Motta Sant’Anastasia ed i colleghi di Paternò sono intervenuti per una violenta lite familiare in corso in un'abitazione paternese,...

