Premio Giornalista di Puglia – Michele Campione | i vincitori dell' edizione 2026

Sono stati annunciati i vincitori della XXII edizione del premio “Giornalista di Puglia - Michele Campione”: si tratta di Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, riconoscendo le loro qualità professionali nel campo del giornalismo. I tre premiati hanno ricevuto il riconoscimento durante un evento dedicato.

Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio “Giornalista di Puglia - Michele Campione”. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta nella mattinata di domenica 1° marzo, nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it 'Premio Campione', riconoscimento alla carriera per il foggiano Franco Ordine. I vincitori dell'edizione 2026Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio ‘Giornalista di Puglia – Michele... Puglia, giornalisti: premio “Michele Campione”, i riconoscimenti Oggi la consegnaDi seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Puglia: Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i... Una raccolta di contenuti su Giornalista di Puglia. Temi più discussi: Premio Michele Campione ai giornalisti di Puglia, ecco i vincitori della XXII edizione; 'Premio Campione', riconoscimento alla carriera per il foggiano Franco Ordine. I vincitori dell'edizione 2026; A Bari la 23esima edizione del premio Campione, riconoscimento alla carriera per Franco Ordine; Premio Michele Campione 2026, i vincitori. Puglia, giornalisti: oggi il premio Michele Campione Riconoscimento alla carriera a Franco OrdineIl Premio alla Carriera di questa edizione verrà assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport – e per il calcio in ... noinotizie.it Puglia, giornalisti: premio Michele Campione, i riconoscimenti Oggi la consegnaIl Premio alla Carriera di questa edizione è stato assegnato a Franco Ordine, classe 1951, giornalista foggiano, che ha saputo trasformare la passione giovanile per lo sport – e per il calcio in ... noinotizie.it Città di Monopoli. . Il 10 marzo 1956 la monopolitana Franca Raimondi vinse il Festival di Sanremo con "Aprite le finestre" e poi partecipò alla prima edizione dell'Eurovision. Il giornalista della Tgr Rai Puglia Gianluca Veneziani ha raccontato la sua storia. Un - facebook.com facebook