Il premio “Eccellenze Italia–Africa”, che verrà assegnato nell’ambito della IX edizione dell’Italia Africa Business Week in programma a Roma, sarà conferito al giornalista del Sole 24 Ore Alberto Magnani. Il riconoscimento è assegnato a personalità e organizzazioni che, con il proprio impegno e la propria visione, contribuiscono al rafforzamento delle relazioni economiche, istituzionali e culturali tra l’Italia e il continente africano, promuovendo modelli di sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato alla cooperazione reciproca. In particolare, nella motivazione si legge «per la promozione di una narrazione consapevole delle relazioni Italia–Africa». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Premio Eccellenze Italia-Africa al giornalista del Sole 24 Ore Alberto Magnani

